Apricale, le opere di Andrea Guerzoni in mostra al Castello della Lucertola

Apricale. Esercizi di naturalità, esito della residenza di Andrea Guerzoni presso Atelier A, si pone come seguito ed evoluzione della mostra omonima proposta dalla galleria Opere Scelte di Torino nel 2017 e si sdoppia nei locali del MAR Museo Civico Archeologico di Ventimiglia. In Giardino. Dialogo con Clarence Bicknell, si colloca infatti tra gli eventi proposti in occasione della ricorrenza del centenario della morte dello studioso britannico, fondatore del museo-biblioteca omonimo della città di Bordighera. L’inaugurazione si terrà alle 17 presso il Castello di Apricale. Il paese quel giorno sarà allietato dalla tradizionale festa della sagra della pansarola.

Andrea Guerzoni (Torino, 1969) diplomato in Pittura all’Accademia Albertina delle Belle Arti, vive e lavora a Torino. Tra le principali mostre: 2017 Esercizi di naturalità, Galleria Opere Scelte, Torino (pers.); Asylum, EXMA Exhibiting and Moving Arts, Cagliari. 2016 Ap.pa.rec.chià.to, Max Bottino/Andrea Guerzoni, Cavallerizza Reale, Torino; AccaAtelier, Atelier Giorgi, Torino. 2015 Kinderstube – La stanza del bambino, Studio Tommaseo, Trieste (pers.); PanoRama (Galleria Opere Scelte), Torino; Punctum. In the mood of Circus, Promemoria, Torino. 2014 Carta Cruda, Sponge ArteContemporanea, Pergola PU. 2013 RAQAM, disegno e segno, Rossmut, Roma e SetUp Art Fair, Bologna. 2012 Una stanza tutta per Carol, Artissima 19, sezione Istituzioni – Artegiovane, Torino (pers.); Domestic Drama, Sala comunale d’arte, Piazza Unità d’Italia, Trieste, (pers.); Domesticheria, TAC Temporary Art Café, Torino (pers.); Oggi ho fatto una scelta, Alessandro Giampaoli/Andrea Guerzoni, Rossmut, Roma. 2011 Quanta luce nel nero, Carol Rama/Andrea Guerzoni, Palazzetto Art Gallery, Roma; X – 10 artisti per i dieci anni dell’ecomuseo del Freidano, Ecomuseo del Freidano, Settimo Torinese TO; Scatola nera, Galleria Allegretti Contemporanea, Torino; La bellezza interiore è di chi la contempla, Manifattura Domani, Rovereto TN.