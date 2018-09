Approvato il piano di perimetrazione per il tratto di mare vicino ai Giardini Hanbury di Ventimiglia

Ventimiglia. E’ stata approvata all’unanimità in consiglio regionale la proposta di deliberazione 81 “Piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione scientifica, didattica e culturale nel tratto di mare prospiciente l’area protetta Giardini botanici Hanbury”. Il provvedimento, oltre a stabilire il perimetro dell’area, dà mandato alla Giunta regionale di istituire un tavolo permanente di promozione del territorio presieduto da un rappresentante dall’Ente gestore e composto in modo da assicurare la presenza dei soggetti pubblici e privati senza comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il tavolo dovrà definire gli indirizzi e rafforzare la competitività del territorio come destinazione turistica, il marketing territoriale, il raccordo e coordinamento delle politiche turistiche a livello locale e regionale, lo sviluppo nella qualità dei servizi, la promozione delle relazioni commerciali e l’innovazione. Il piano è stato redatto dal Centro universitario di Servizi Giardini Botanici Hanbury, quale struttura operativa dell’Università di Genova, e dagli uffici regionali ed è frutto di un lungo lavoro di confronto con il territorio e le associazioni di categoria.

Marco De Ferrari (Mov5Stelle) ha annunciato il voto favorevole in quanto “il provvedimento permette di valorizzare da un punto di vista scientifico l’area protetta che rappresenta – ha detto – un gioiello da un punto di vista naturalistico”.