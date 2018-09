Anche oggi in Costa Azzurra Allerta Meteo per temporali ed inondazioni

Se le temperatura in provincia di Imperia sembra che stiano ritornando simili a quelle di agosto, lo stesso non si può per la vicina Costa Azzurra.

Sì, perché oggi, le autorità d’oltralpe (Météo France) hanno dichiarato l’allerta gialla per temporali ed inondazioni su tutto il dipartimento delle Alpi Marittime. Chi si reca nella vicina Francia presti dunque la massima attenzione, in particolare dalle 13 alle 19 di oggi.

Secondo Nice Matin, soprattutto la costa dovrà affrontare anche un cielo nuvoloso, con il rischio di rovesci nel pomeriggio.