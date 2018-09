Bordighera. Una giornata di pulizia al porto, con i sommozzatori che scandagliano i fondali, e amministratori e cittadini che raccolgono rifiuti dalla spiaggia della Arenella e dal vicino Camin du Pipu, per riportare un luogo incantevole alla sua naturale bellezza.

“E’ una iniziativa partita dal nostro assessore Marco Laganà”, ha spiegato il sindaco Vittorio Ingenito, “E che ha coinvolto la giunta, una parte della nostra maggioranza e tanti altri concittadini che sono venuti per darci una mano. Una giornata che riproporremo su altri siti del Comune per fare in modo che la nostra città sia sempre più bella e accogliente”.

Copertoni, bottiglie, lattine, tubi di plastica e tantissimi mozziconi di sigaretta: sono questi i rifiuti che emergono dalle acque del porto e che vengono trovati tra gli scogli della Arenella, una delle spiagge più belle di Bordighera. “I fatti prima delle parole”, ha aggiunto il sindaco, “Vogliamo dimostrare, partendo da queste piccole cose, come si possa operare per il bene della città, che vogliamo davvero cambiare in meglio”.

Non solo pulizia, ma anche prevenzione. “Questa sarà una zona presidiata dalle telecamere, così come quella del cimitero e altre aree ancora che oggi si trovano in completo degrado proprio perché non c’è controllo da parte di nessuno”. In questo modo, ha spiegato sempre il sindaco Ingenito, si potranno prevenire comportamenti scorretti.

“Oggi è una giornata dedicata alla pulizia delle spiagge, non solo qui da noi, ma anche in Costa Azzurra dove sono molto attenti alla tutela dell’ambiente”, ha spiegato l’assessore Marco Laganà, promotore dell’iniziativa e attivissimo volontario, “E’ una giornata da ripetere nei prossimi cinque anni. Ringrazio tutte le persone che lavorano qui oggi con noi: amministratori, cittadini, proprietari dei posti barca, pescatori e i nostri tecnici comunali”. “Il nostro obiettivo è far tornare a splendere il porticciolo di Bordighera”, ha concluso l’assessore Laganà.