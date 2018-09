Bordighera. A distanza di poco più che 24 ore un altro incidente frontale sull’Aurelia, in località Madonna della Ruota, poco distante da dove ieri sono morti due coniugi bordigotti.

Questa volta lo scontro si è verificato tra due auto – una francese e l’altra italiana – per circostanze ancora da chiarire. In quella zona è pure segnalata la presenza di olio sulla carreggiata.

Ma sembra che, in questo caso, almeno uno degli automobilisti coinvolti non ci abbia fatto caso. Fortunatamente oggi l’incidente ha avuto un esito ben più lieve di ieri: solo un ferito non grave.