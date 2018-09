Alla scoperta della vita in fattoria, le aziende agricole dell’Imperiese aprono le porte ai bambini

Provincia. Mostrare ai bambini da dove arrivano i cibi che vedono sulla tavola ogni giorno, raccontare i saperi della terra, insegnare loro a creare qualcosa di buono e sano con le proprie mani. Sabato 29 e domenica 30 settembre sette aziende agricole dell’Imperiese aprono le loro porte alla decima edizione di “Fattorie aperte”.

Promossa da Regione Liguria in collaborazione con Unioncamere, Ufficio scolastico regionale e diverse organizzazioni professionali locali, l’iniziativa coinvolgerà i più piccoli in laboratori e percorsi didattici nel campo dell’educazione alimentare, dell’agricoltura e dell’ambiente

In particolare, all’Antica Distilleria Cugge a Molini di Triora i bambini potranno scoprire le meraviglie nascoste della natura; dai Nonni Devia a Lucinasco avranno l’occasione di visitare un magnifico uliveto e conoscere simpatici asinelli. Attività simili si potranno svolgere presso le Terre del mistero ad Apricale che propone “L’olivo e la sua storia: visita, racconto e degustazione” e “L’orto, un mondo fantastico: laboratorio interattivo”. “A spasso nel bosco con gli animali della fattoria”, quindi pony e cavalli, è a sua volta il programma che potrà essere intrapreso da Rio Lovaira a Camporosso; mentre nell’azienda agrituristica Monaci Templari a Seborga ci si potrà cimentare in percorsi multisensoriali incontrando tutti gli animali della campagna, inclusi anche gli insetti. Infine, come le api fanno il miele è il tema protagonista alla Cà de Na a Pigna, la preparazione della pasta e del pesto quello alla Cà Sottane a Borgomaro.

Attese da tutta la famiglia, le attività delle “Fattorie aperte” sono gratuite ma è necessario prenotare contattando direttamente l’azienda interessata.

In concomitanza all’iniziativa, Regione Liguria ha offerto a tutti la possibilità di raccontare l’esperienza vissuta lanciando la quinta edizione del concorso fotografico “Scattiamo.. in fattoria”. Per partecipare basta inviare entro il 31 ottobre fino a tre fotografie all’indirizzo email concorso.fattorieliguria@gmail.com oppure al numero WhatsApp 335 7101772. Si potrà partecipare nella categoria “adulti” oppure “bambini” (under 18). Le fotografie giudicate più meritevoli saranno premiate con prodotti enogastronomici locali.