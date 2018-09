Santo Stefano al Mare. Si sono svolti sabato e domenica scorsi a Ravenna i Campionati Italiani di Società – Trofeo delle Regioni, con la partecipazione di oltre 1200 canottieri provenienti da tutta Italia. Fantastica

prestazione per Alice Ramella della Canottieri S. Stefano al Mare che ha aggiunto un nuovo alloro al suo ormai ricco palmares personale.

Dopo le batterie del sabato, Alice si è trovata a dover disputare due finali la domenica. Nella prima, relativa al Trofeo delle Regioni dove rappresentava la Liguria nel singolo femminile ragazzi, è giunta seconda, complice anche la tensione e la necessità di gestire le energie per la più importante finale di Campionato italiano che l’avrebbe vista protagonista solo due ore dopo.

E qui in effetti non c’è stata storia: già dopo la partenza Alice ha cercato di mettere la prua davanti a tutte le avversarie, riuscendo a portarsi decisamente avanti dopo metà gara e chiudendo con un buon vantaggio la regata.

Con questa vittoria Alice si conferma la migliore singolista italiana di categoria sulla distanza olimpica dei 2000 metri, ma la sua stagione non termina qui: a novembre la attendono la regata Internazionale Silver Skiff, a Torino, sul Po e soprattutto il Campionato Italiano di fondo in Friuli, dove dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno sulla distanza dei 6000 metri.