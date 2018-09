Al via il nuovo anno scolastico, suona la campanella per 22mila studenti dell’Imperiese

Imperia. Il momento più temuto per oltre 22mila alunni dell’Imperiese è arrivato. Oggi, 17 settembre, le scuole della provincia riaprono ufficialmente per dare il via all’anno scolastico 2018/2019.

Per molti ragazzi si tratta di un momento triste che li vede costretti a lasciarsi alle spalle il divertimento del periodo estivo per fare tristemente ritorno alla routine, mentre per altri è un giorno importante che sancisce un nuovo inizio in una nuova scuola. “Come saranno i miei nuovi compagni di classe?E gli insegnanti?”, queste e molte altre sono le domande che sicuramente gli studenti si stanno ponendo, in preda alla curiosità e all’incertezza più totale.

Da oggi dunque i ragazzi imperiesi e di altre città italiane torneranno a sedersi nuovamente tra i banchi scolastici, forse più assonnati del solito perché si sà, tornare alle proprie abitudini dopo un periodo di pausa non è poi così facile.

Sono numerosi gli istituti che per celebrare questo momento di passaggio hanno deciso di organizzare cerimonie per salutare gli alunni che hanno terminato il proprio percorso di studi a luglio con la maturità e dare il benvenuto ai nuovi studenti, come ad esempio il liceo Viesseux e l’istituto Ruffini di Imperia.

È innegabilmente un momento importante che segna una fase decisiva per un giovane adulto, quindi in bocca al lupo dalla redazione di Riviera24.it!