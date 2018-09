Bordighera. Taglio del nastro per la quinta edizione del Bordighera Book Festival che ha preso ufficialmente il via alle 16,30 alla presenza del sindaco Vittorio Ingenito, di assessori e consiglieri di maggioranza e delle organizzatrici dell’evento Paola Savella (Espansione Eventi) e Donatella Tralci (Mondadori Bookstore Bordighera).

Unico evento nel suo genere inserito nel calendario nazionale, il Bordighera Book Festival è tornato in corso Italia, dove i visitatori troveranno decine di stand di case editrici provenienti da tutta Italia, ma anche mostre fotografiche, i cartelli stradali dell’artista Clet Abraham e tanti laboratori per i bambini, come quello di Graziella Catellani e una riproduzione del castello di Hogwarts nel quale i bambini, come il personaggio di Harry Potter, potranno imparare l’arte della magia.

Quattro giornate, da giovedì 6 a domenica 9 settembre, dedicate ai libri e non solo, con mostre fotografiche, concerti, caffè letterari e autori ospiti di fama nazionale, tra i quali Michele Cucuzza e Luigi Di Cicco che presenteranno “Gramigna. Volevo una vita normale”, edito da Piemme, che racconta la storia vera del figlio di Diego Di Cicco, uno dei più potenti boss della malavita campana, che ancora oggi sta scontando l’ergastolo e che Luigi ha visto solo in galera.

Paola Savella



Novità di quest’anno, la divisione degli incontri letterari in 4 temi: uno per ciascuna giornata del festiva. Si parte giovedì, con il sociale. Poi sarà la volta del “good festival”, con il food design e altri incontri dedicati alla tavola e al buon cibo. Sabato il Bordighera Book Festival sarà incentrato sulla magia, tra lettura di tarocchi e sibille, cartomante, stelle e astrologia e lezioni di grafologia con Candida Livatino, direttamente da Forum. Gran finale domenica, con il “black festival”.