Al Tennis Club Ventimiglia va in scena il torneo di doppio giallo “11° Memorial Pino Ala”

Ventimiglia. E’ in corso di svolgimento sui campi del Tennis Club Ventimiglia il torneo di doppio giallo “11° Memorial Pino Ala” cui partecipano un buon numero di “racchette”.

Agli ordini del G.A. Pino Zangari. Nella foto scattata da Massari, si vedono i primi 4 giocatori scesi in campo nella giornata inaugurale, da sinistra: Raneri, Librere, Quattronini e Verzino con vittoria di questi ultimi al tie-break del 3° set ( 10-9) dopo due ore di gioco.

Le fasi conclusive del torneo sono previste per sabato 15 settembre. Per domenica mattina 16 settembre, sono attesi sui campi di zona Peglia i giocatori del TC Ceriale (SV) per la “sfida”, nel tabellone regionale, per il passaggio

in serie D1. La squadra del Ventimiglia è affidata al M° Massimo Botrini. Per contatti tel. (0184)355224. (e.r.)