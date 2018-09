Ad ottobre allo Judo Club Ventimiglia sarà possibile praticare le discipline di judo, karate e brazilian jiu jitsu

Ventimiglia. Ottobre foriero di novità allo Judo Club Ventimiglia, infatti con l’inizio del nuovo mese presso il club di via Vittorio Veneto sarà possibile praticare oltre allo judo anche il karate e il brazilian jiu jitsu.

Gli sport da combattimento trasmettono un grande messaggio educativo e formativo e valori positivi come il rispetto, l’amicizia, la fratellanza e la collaborazione. Per la prima volta nello stesso club si ritroveranno insieme rappresentanti di differenti discipline da combattimento (judo, karate e il brazilian jiu jitsu) ma tutti uniti dallo stesso spirito educativo, formativo e sociale.

Le proposte sportive dello Judo Club Ventimiglia per la stagione 2018/2019 prevedono attività accessibili a tutti, grandi e piccini, organizzate secondo l’età dei partecipanti ed in totale sicurezza, con i più esperti che si prendono cura dei più giovani per crescere tutti insieme sotto il profilo sportivo e personale.

Un club aperto a tutti i componenti della famiglia che potranno quindi sperimentare discipline di antica tradizione marziale ma assolutamente moderne dal punto di vista dei contenuti sportivi, formativi ed anche della difesa personale. Come da tradizione ci saranno corsi di judo per tutti e per tutte le età (a partire dai 4 anni) curati dallo staff tecnico dello Judo Club Ventimiglia composto da insegnanti tecnici federali FIJLKAM e da laureati in Scienze Motorie: Rocco Iannucci, Antonella Iannucci, Katya Iannucci, Maruska Iamundo.

Lo Judo Club Ventimiglia è l’unica associazione sportiva di Ventimiglia affiliata alla FIJLKAM, la Federazione ufficiale del judo in Italia. Ci saranno inoltre delle importanti novità. Infatti la famiglia dello Judo Club Ventimiglia cresce e accoglie le discipline del karate e del brazilian jiu jitsu.

Il karate, che avrà un corso per bambini e ragazzi, sarà svolto in collaborazione con l’Associazione Sportiva Wado Ryu di Camporosso ed affidato agli insegnanti Francesco Ciccia e Paolo Conte, ovviamente sotto l’egida della FIJLKAM, la Federazione ufficiale in Italia per quello che riguarda gli sport olimpici judo e karate. Il brazilian jiu jitsu, che avrà un corso per adulti, sarà svolto in collaborazione con l’Associazione Sportiva Tribe di Imperia ed affidato agli istruttori William Aschero e Niccolò De Paolo.

Orari corsi:

Judo bambini: martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.15

Judo ragazzi: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 17.00 alle 18.15

Judo adulti: lunedì e mercoledì dalle 19.15 alle 20.45 – venerdì dalle 18.45 alle 20.15

Karate bambini e ragazzi: lunedì e mercoledì dalle 18.15 alle 19.15

Brazilian Jiu Jitsu: martedì e giovedì dalle 19.30 alle 20.45

Sono aperte le iscrizioni per tutti i corsi. Per informazioni ed iscrizioni la segreteria dello Judo Club Ventimiglia (Via Vittorio Veneto n°36 – di fronte alle scuole elementari) è aperta tutti i giorni a partire dalle 16 – tel. 392/3464950.