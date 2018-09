Ad Imperia sbarca il Palio delle Repubbliche Marinare

Imperia. Il Palio delle Repubbliche Marinare è un torneo di pallanuoto giovanile (a squadre miste) organizzato da Rari Nantes Imperia, che si svolgerà in Banchina Medaglie d’Oro tra il 6 e l’8 settembre durante le Vele d’Epoca. L’evento è volto a promuovere la pallanuoto e farla provare a tutti i ragazzi e ragazze che, vedendo il torneo, ne siano incuriositi! Ma non solo: basterà portare con sé allegria e divertimento per tifare i giovanissimi in acqua.

Si comincia giovedì alle 15.30 con la sfida Genova-Pisa ed a seguire Amalfi contro Venezia. L’indomani dalle 18 Venezia sfida Genova e dopo Amalfi-Pisa. Il torneo si chiude col doppio confronto Genova-Amalfi e Pisa-Venezia, dalle 17 di sabato 8 settembre.