Abc Bordighera, iniziano i corsi di pallamano per i più giovani

Bordighera. Martedì 2 ottobre alle 17 alla palestra C. Conrieri di via Pelloux iniziano i corsi di pallamano per i più giovani con l’avvio del 1° modulo dell’attività extra-scolastica del Gruppo Sportivo dell’ABC Bordighera H., finalizzati all’apprendimento della pallamano ed per consentire ai ragazzi e ragazze, nati/e

negli anni 2008 e seguenti, di praticare attività sportiva nel tempo libero divertendosi.

I corsi avranno cadenza bi-settimanale al martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18 e si svolgeranno alla palestra C Conrieri e saranno tenuti da allenatori federali che insegneranno le regole basilari del gioco di squadra e del regolamento della pallamano.

La società bordigotta, da anni sempre attenta e presente nell’attività promozionale giovanile dello sport e della pallamano, è soggetto attivo nel progetto internazionale “Levant 06”, progetto approvato e finanziato dalle federazioni nazionali di pallamano italiana, francese e monegasca ed al quale aderiscono tutte le società comprese nel bacino Monaco e Imperia, che vedrà tecnici delle varie federazioni portare il loro contributo tecnico e conoscitivo alle varie società per far in modo di migliorarne la loro integrazione e vitalità sportiva, consentendo così ai propri

giovani di poter anche disputare le prime partite anche nella vicina Francia.

Il progetto “Levanti 06” vuole anche incentivare la pallamano femminile, soprattutto nelle categorie under 15 e 13 dove le giovani atlete saranno visionate in stage tenuti da tecnici delle due federazioni per migliorarne la tecnica e la tattica e, le migliori, far parte di una squadra Levant 06 che parteciperà a tornei nel corso della stagione ed a luglio al Festival della Pallamano a Misano Adriaco, la rassegna italiana più importante della pallamano italiana.

Le iscrizioni sono aperte, informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti (al martedì o al giovedì dalle 17 alle 21) oppure reperita sul sito societario: www.abcbordighera.it .

La società bordigotta ricorda che chiunque può provare gratuitamente e senza impegno questa bellissima disciplina sportiva per poi decidere se proseguire ed aderire alle manifestazioni organizzate dalla società.