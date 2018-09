Abc Bordighera Handball, martedì 18 settembre riprende l’attività per gli under 11-13

Bordighera. All’insegna della propria tradizione e coerentemente alla finalità della società di invogliare i ragazzi a far sport divertendosi, martedì 18 settembre alle 17,30 alla Conrieri di via Pelloux a Bordighera riprende l’attività anche per i gli atleti più piccoli, under 11-13.

A seguire alle 19, prosegue invece la preparazione atletica degli under 15 e 17 nonché degli atleti seniores sotto le direttive del professor di Scienze Motorie Alain Ventura quest’anno coadiuvato dal laureando Timothy Parietti. La stagione 2018/17, che si preannuncia piena di impegni e che vedrà l’ABC Bordighera Handball presente in vari campionati, vedrà nella seconda metà di Ottobre l’inzio dei campionati per l’under 17 maschile nella vicina Francia mentre l’under 15 maschile sarà impegnata nel campionato regionale ligure a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

A novembre l’under 13 e 11 mista invece sarà impegnata nei primi confronti provinciali ed a gennaio, per queste due categorie, sarà presente anche in competizioni in Francia. Da martedì 2 ottobre al via i corsi dell’attività extra-scolastica del 1 Modulo del Gruppo Sportivo, l’attività per i più giovani atleti e atlete , con appuntamenti al martedì e giovedì alla palestra C. Conrieri con inizio alle 16,30.

Molta attenzione sarà rivolta dal club bordigotto al settore femminile, settore che ha portato nel passato il club biancorosso a giocare nella massima serie nazionale con una atleta, Maria Grazia Germano oggi allenatrice, convocata nella nazionale maggiore.

La società ricorda che è già iniziata la campagna tesseramenti per la prossima stagione e che Informazioni potranno essere reperite sul sito della società o per mail all’indirizzo: info@abcbordighera.it o direttamente nei giorni di allenamento (martedì e giovedì presso la palestra Conrieri di via Pelloux a Bordighera).