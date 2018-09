Abc Bordighera, ad ottobre iniziano i corsi di pallamano femminile

Bordighera. Ad ottobre corsi gratuiti per le ragazze che vorranno avvicinarsi alla pallamano infatti l’ABC Bordighera intende dedicare, da questa stagione e nelle successive in continuità alla propria tradizione che proprio nel settore femminile l’ha vista ottenere ottimi risultati, molta attenzione alla “pallamano in rosa” .

Da martedì 2 ottobre alle 17 alla palestra C. Conrieri di via Pelloux di Bordighera, inizieranno i corsi di pallamano dedicati alle ragazze under 15-13-11 che per tutto il mese saranno del tutto gratuiti. Nel settore femminile, avendo la società bordigotta aderito al “progetto internazionale Levant 06” promosso dalla federazioni di pallamano italiana, francese e monegasca, si prevedono importanti novità tecnico-promozionali che porteranno nuovi stimoli alle ragazze e ragazzi che vorranno avvicinarsi a questo sport.

La società bordigotta evidenzia che il “progetto Levant 06” è’ un’occasione importante per le giovani atlete per provare a giocare a pallamano, infatti potranno partecipare a stage tenuti da tecnici delle due federazioni per migliorarne la tecnica e la tattica ed essere inserite nella squadra della selezione del Levant 06 che parteciperà a tornei nel corso della stagione ed ,a Luglio, al Festival della Pallamano a Misano Adriaco, la rassegna italiana più importante della pallamano italiana.

Informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti (al martedì o al giovedì dalle ore 17 alle 21) oppure reperita sul sito societario: www.abcbordighera.it.