Ventimiglia. I ventimigliesi Riccardo Moio & Mattia Berlanda, classe ’93 e ’95, lanciano un nuovo singolo: “I’m Down”. Nel mese di settembre uscirà infatti il videoclip della nuova e originale creazione musicale del duo RMB.

“Le riprese del video del singolo sono state girate nel mese di agosto. Ci abbiamo impiegato così tanto perché abbiamo avuto bisogno di girare in tre location differenti, vale a dire al Mizuko Visual Studio, in uno scenario più aperto con delle riprese in montagna ed infine a Sanremo presso l’Eden hotel, dove si sono svolte le riprese finali del brano” – spiega Mattia Berlanda – “Abbiamo scelto questo hotel perché tra i vari scenari di cui avevamo bisogno c’è sembrato il più adatto alle nostre esigenze, per non parlare in più della disponibilità assoluta e gentile concessa dai proprietari. Cogliamo quest’occasione per ringraziarli perché sono stati fantastici”.

Una contrapposizione di stati d’animo ha ispirato “I’m Down”. “Come sempre tutto è partito da uno stato d’animo che poi passa per la penna. Possiamo dire che questo brano esprime la contrapposizione tra tristezza, malinconia (I’m Down, appunto) e il bisogno comunque sia di andare avanti rispetto a tutto quello che ci può essere intorno e che fa parte del mondo esterno. Sarà per questo che troverete anche scene che vanno a contrasto con il testo della canzone, che creano uno squilibrio, ma la resa è davvero particolare” - svela Mattia.

Alla realizzazione del videoclip del nuovo brano hanno preso parte anche comparse locali. “Le comparse scelte vengono tutte dalla provincia di Imperia, abbiamo avuto il piacere di coinvolgere persone della zona per una volta, dato che di norma ci rivolgiamo sempre all’estero per quanto riguarda live e ascolti. Ringraziamo quindi tutte le ragazze ed i ragazzi scelti durante i casting da noi e dal Nikita’s Laboratory per la grande professionalità e per il supporto. Abbiamo apprezzato anche l’energia di chi è venuto ai provini ma che purtroppo non è stato selezionato per diverse esigenze. Promettiamo che ci sarà un’altra occasione” – dice il cantante.

Riccardo e Mattia si conoscono da circa due anni e dopo aver partecipato ad “Amici casting 17″, la trasmissione televisiva su Real Time, e dopo la realizzazione di “I’m sorry”, “22” e “Slow Jams”, entro settembre proporranno un nuovo brano per far conoscere ancor di più il loro originale genere musicale, molto apprezzato e diffuso soprattutto all’estero. “Vorremmo solo trasmettere quella che si sta dimostrando come la nostra evoluzione in quanto artisti, facendo vedere quanto possiamo differenziare da un brano all’altro” - anticipa il duo – Il brano sarà disponibile sugli store digitali e su Spotify lo stesso giorno della pubblicazione del video su YouTube, data ancora da definire ma che sarà sicuramente entro settembre”.