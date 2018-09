A Sanremo prende il via la 4° edizione di Diversamente Rally

Sanremo. Il 30 settembre, dalle 9 alle 17, prende il via la 4° edizione di Diversamente Rally.

Andrà in scena a Portosole e darà la possibilità a tutti di salire a bordo di una vera auto da rallye guidata da un pilota esperto per puro divertimento. Sarà una giornata dedicata a regalare sorrisi e a far divertire i giovani con particolare attenzione i “diversamente abili”.

Al pomeriggio verrà effettuato anche il Taxi Rally. Partecipazione ad offerta. Tutte le donazioni saranno interamente devolute alle associazioni presenti al mattino. E’ organizzata da 3Fcompetition di Luca Fidale e dei Lions Host Sanremo ed in collaborazione con XrallyTeam Sanremo ufficiali di gara.