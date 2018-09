Sanremo. Questa mattina nella città dei fiori è andato in scena un flash mob. Piazza Colombo è stata infatti animata da associazioni antirazziste e per la solidarietà tra le persone di ogni colore e razza che attraverso messaggi personali scritti su cartelli colorati, caratterizzati dalla dicitura “Io sto con i migranti”, hanno pacificamente manifestato per sensibilizzare i passanti su un tema attuale e delicato.

di 87 Galleria fotografica "Io sto con i migranti" a Sanremo









Le tantissime persone di ogni fascia d’età, che hanno aderito all’iniziativa, hanno poi sfilato lungo via Matteotti, facendo tappa davanti all’Ariston e al cinema Centrale per diffondere il messaggio: “nel mio paese nessuno è straniero” . “Lo scopo dell’iniziativa è quello di far leggere i cartelli ai passanti e farli fermare a ragionare su questa tematica in modo pacifico e tranquillo - ha dichiarato Amelia Narciso, una delle organizzatrici dell’iniziativa – Non ci interessa, se per questo, verremo insultati o derisi”.

Intervista all’avvocato Ersilia Ferrante, una delle organizzatrici

Iniziativa nata da un’anziana signora trentina di ottantina d’anni, Annamaria, quando due settimane fa ha voluto dimostrare il suo dissenso rispetto alle vicende di cronaca che investono l’opinione pubblica sulle politiche migratorie che affliggono l’Italia e L’Europa, scendendo in strada e sedendosi a fianco della propria parrocchia con un cartello che così riportava: “Io cristiana dico sì ai migranti nel mio Paese e nella mia casa”. Nella nostra provincia ha anche aderito la città di Imperia.