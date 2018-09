A Sanremo il tradizionale mercato dell’antiquariato

Sanremo. Domenica 9 Settembre in piazza Eroi Sanremesi e piazza Muccioli si svolgerà il tradizionale del Mercato Antiquario di Sanremo, che si ripete ogni seconda domenica del mese. Le bancarelle proporranno come sempre una selezionata raccolta di articoli di antiquariato e da collezione, così come oggetti dei tempi passati, anche umili ma non per questo disprezzabili, e curiosità di ogni genere. Ai visitatori saranno offerte in omaggio le cartoline dei Mercati Antiquari di Sanremo.