A Sanremo è ancora rivoluzione parcheggi, ora la sosta si paga con l’app di Telepass

Sanremo. Nella Città dei Fiori è ancora rivoluzione parcheggi. Dopo EasyPark, è arrivato Telepass Pay, il sistema che consente di pagare i soli minuti effettivi di sosta sulle strisce blu direttamente dallo smartphone.

Senza commissioni o il vincolo di avere il telepass in auto, per usufruire del nuovo servizio basta scaricare l’applicazione “Telepass Pay”, inserire la targa del veicolo e impostare la durata del parcheggio che attraverso la stessa app potrà essere prolungata o fermata.

Il pagamento avviene con addebito automatico, in un click, liberando gli automobilisti dalla ricerca disperata di monetine nelle tasche o del parchimetro più vicino (e funzionante).

Non è neppure necessario esporre il tagliando: gli ausiliari del traffico saranno in grado di verificare attraverso il loro dispositivo palmare se si è in regola.

Telepass Pay permette anche di fare rifornimento diretto presso le stazioni di servizio convenzionate, chiamare il taxi più vicino pagando la corsa direttamente tramite l’app. Al momento, tuttavia, questi due servizi non sono ancora stati attivati a Sanremo.