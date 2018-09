A San Bartolomeo al Mare va in scena “Sport Family Day”

San Bartolomeo al Mare ospiterà sabato 15 settembre (a partire dalle 14:30, in Lungomare delle Nazioni, in Piazza Torre Santa Maria, in Via della Resistenza e in Piazza sul Mare) l’edizione 2018 dello “Sport Family Day – Il primo evento sportivo aperto a tutti, da vivere e condividere in famiglia”, evento organizzato dal CONI di Imperia in collaborazione con l’amministrazione comunale e le società sportive locali. L’ingresso è libero e gratuito.

L’iniziativa del CONI è rivolta a bambini e bambine di età compresa tra i 4 e i 13 anni e alle loro famiglie. Un’occasione unica per sperimentare insieme ai familiari la pratica di attività ludico motorie propedeutiche a numerose discipline sportive, oltre ad uno specifico gioco CONI.

Dopo avere ritirato il passaporto sportivo, i bambini potranno confrontarsi, insieme ad amici e familiari, in un percorso multidisciplinare non competitivo. Sono previste la corsa dei 200 mt e altre stazioni propedeutiche agli sport della pallavolo, pallamano, basket, pattinaggio, ginnastica artistica, handbike, calcio, triathlon e ciclismo. Non mancheranno inoltre esperienze innovative come la “scuola di tifo” ed il “Gioco Coni”

organizzati dallo staff tecnico provinciale.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un gadget e riconosciuta ad ogni famiglia la convalida del passaporto sportivo.