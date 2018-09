A San Bartolomeo al Mare prosegue l’estate dei bambini

San Bartolomeo al Mare. Il calendario degli eventi estivi di San Bartolomeo al Mare propone spunti interessanti anche per questa prima settimana di settembre. Dopo lo spettacolo per bambini “Burattinarte” di questa sera, giovedì è in programma il saggio di danza e sabato il ritorno del sempre apprezzatissimo Cartoon Show.

Questo il calendario completo e aggiornato degli eventi della settimana a San Bartolomeo al Mare:

Lunedì 3 settembre – ore 21.15

“BurattinArte”- Spettacolo per bambini – Anfiteatro

Giovedì 6 settembre – ore 21.00

Saggio di danza – a cura della scuola di danza Scenart – Piazza Torre Santa Maria

Da venerdì 7 a domenica 9 settembre – tutto il giorno

Shopping sul Mare – Bancarelle – Lungomare delle Nazioni

Sabato 8 settembre – ore 21.00

Cartoon show – Spettacolo per bambini – Anfiteatro

Questi gli eventi, a seguire, previsti nel mese di settembre:

Sabato 15 settembre – dalle ore 14.30 – zona Punto Nautico

Sport Family Day

Domenica 16 settembre – ore 9.30

Raduno FIAT 500 – Via della Resistenza

15 – 21 – 22 settembre – ore 19.00

Festeggiamenti di San Matteo – Bocciofila – Località Molino del Fico

Da venerdì 21 a domenica 23 settembre – ore 19.00

Autunno con Gusto – Street Food – Piazza Torre Santa Maria

Da venerdì 28 a domenica 29 settembre – 9.00/20.00

Shopping sul Mare – Bancarelle – Lungomare delle Nazioni

Informazioni per il pubblico:

Ufficio IAT San Bartolomeo al Mare

Piazza XXV Aprile, 1

Tel. +39 0183 41 70 65

turismo@sanbart.it