Ospedaletti. Ieri all’Anfiteatro di Ospedaletti la Happiness l’Asd la Happiness Asd per la prima volta ha organizzato una maratona Fitness dedicata alla prevenzione in collaborazione con la Lilt di Sanremo, lotta italiana contro i tumori.

E’ stata un’occasione per far conoscere modi divertenti di mettere e rimettere in attività il corpo e raccogliere fondi per sostenere l’associazione. Durante l’intera giornata i partecipanti hanno preso parte alle classi, della durata di 45 minuti l’una, di Zumba/ kangoo/ Rythm/ Yogaflex. Inoltre la Lilt è intervenuta per ricordare e sottolineare una volta di più quale sia l’importanza dello sport come forma di prevenzione. Ai corsi collettivi vi era anche un angolo completamente dedicato al Crossfit con i ragazzi di Sanremo 9091crossfit.

La Happiness ASD è un’associazione che da anni opera a Ospedaletti con corsi rivolti a donne, uomini e giovanissimi. I corsi di danza sono stati capitanati da Ilaria Franceschini, il fitness intenso da Ilaria Martullo insieme a Marina Martullo e Sara Garello. La guest international Katy Silva da Sanremo ha presentato la nuova disciplina Kangoo Fitness e Pounde.