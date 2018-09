A Imperia l’ultima serata di “Venerdì in Cri”

Imperia. Il Comitato di San Giovanni e l’accademia dello Stoccafisso in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Imperia, organizza il 14 settembre l’ultima serata di “Venerdì in Cri”.

Sarà un momento di divertimento e allo stesso tempo di solidarietà. I protagonisti saranno la musica, la buona cucina per tutti e contemporaneamente un momento concreto per poter contribuire alle attività della Croce Rossa di Imperia.

Un matrimonio quello fra il Comitato di San Giovanni e la Croce Rossa che dura da decenni e che quest’anno è stato inserito nelle iniziative di “Ineja nel sociale”, per poter sostenere la CRI in un momento di particolare difficoltà. La serata avrà luogo nella sede della Croce Rossa, in via Trento n. 3 ad Imperia. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0183-299 090.