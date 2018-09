A Imperia la 2a edizione dello “Sport Family Day”, Vassallo: “Si preannuncia un numero importante di partecipanti”

Imperia. Sabato 29 settembre, dalle 14.30 alle 17.30, al Campo di Atletica Lagorio di Imperia, il Coni Liguria – Imperia, in collaborazione con l’amministrazione comunale e le società sportive locali, organizza la seconda edizione dello “Sport Family Day” (SFD), evento sportivo gratuito, aperto a tutti, da vivere in famiglia.

Nell’ambito dell’ormai collaudata formula di un percorso multidisciplinare non competitivo, che metterà alla prova bambini di tutte le età accompagnati da un proprio famigliare in prove tecniche e di abilità propedeutiche alle varie discipline sportive, saranno allestite ben 21 differenti stazioni a cura delle 24 società sportive che hanno aderito, oltre alle due postazioni a cura del Coni Imperia ed a una dell’Associazione Genitori @ttivi Imperia, che prenderà parte all’evento per la prima volta proponendo un’attività ludica.

I giovani partecipanti, una volta iscritti presso la postazione del Coni, riceveranno un passaporto sportivo da vidimare ogni qual volta porteranno a termine una delle numerose attività. Al termine della manifestazione, a tutti coloro che avranno completato il passaporto sportivo, sarà offerto in premio un simpatico gadget ricordo.

“Si tratta di un altro grande evento per il quale si annunciano numeri importanti in termini di partecipazione”, sottolinea l’assessore allo Sport, Simone Vassallo. “Sarà una giornata di sport davvero per tutti i gusti, che darà la possibilità di sperimentare le più diverse discipline praticate sul nostro territorio. Un ringraziamento va al Coni e alle tante le società sportive che hanno assicurato la loro partecipazione. Non ho dubbi che sarà un successo”.