A Imperia il IX concorso internazionale di decorazione floreale

Imperia. Organizzato da EDFA Imperia il concorso, dal Tema Generale Il Mare, si svolge quest’anno in una

cornice davvero suggestiva.

I partecipanti infatti daranno prova del loro estro creativo nelle sale del Museo Navale di Imperia. In particolare due delle categorie in concorso: Le sublimi bufere e L’anfora recuperata, che si snoderanno nella magica sala degli antichi dolia, un’ambientazione insolita e straordinaria che esalterà le opere in gara.

Tra le altre categorie si ricorda la categoria riservata ai bambini dal tema “Amare il mare, la decorazione di una tavola”, dal titolo Pesce veloce del Baltico e la categoria Delta o Estuario, un paesaggio. Il Concorso Floreale sarà inaugurato alle 17 di sabato 8 settembre. Apertura al pubblico: sabato 8 dalle 17 alle 22 – domenica 9 dalle 10 alle 22.