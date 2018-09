A Imperia festa di inizio stagione del Team Schiavetti San Camillo

Imperia. Venerdì 14 settembre presentazione ufficiale del Team Schiavetti Pallamano Imperia. Lo storico sodalizio imperiese con alle spalle cinquant’anni di storia sportiva nella pratica della pallamano ad Imperia si è presentato tra le mure amiche del Palasancamillo sito in Via Felice Musso, ormai entrato nella conoscenza di tutti gli appassionati di questo sport.

Innanzi ai propri sostenitori, atleti, dirigenti, collaboratori ed allenatori e giocatori tutti è lo “storico” presidente Gian Vittorio Martini, confermato alla guida del sodalizio, e che si occuperà dei rapporti con le istituzioni e con la F.I.G.H., ha presentare il consiglio direttivo radicalmente rinnovato dopo l’assemblea dei soci svoltasi nei giorni scorsi.

In qualità di vice-presidente è stato eletto Riccardo Carrai con la responsabilità dei rapporti con la federazione francese, Saul Convalle responsabile dell’area amministrativa e contabile; Marco Garelli responsabile della promozione ed eventi sportivi; Gianmarco Terranova coordinatore dell’area tecnica; Damiano Rossi responsabile degli acquisti e dei rapporti con gli sponsor; Enrico Testa responsabile dell’area communicazioni (internet, Facebook, Istangram).

“E’ un consiglio con molta gente nuova – ci riferisce lo stesso presidente - una iniezione di freschezza per la nostra società, ciò non toglie nulla alle altre persone che facevano parte del consiglio precedente che ringrazio ora qui per il loro impegno profuso in questi anni”.

Nella stessa assemblea il nuovo direttivo in una delle prime riunioni ha deliberato con voto unanime di conferire la nomina di “socio onorario” a Piero Torielli per gli oltre trent’anni di attività sportiva svolta nella società dove dopo aver iniziato come giocatore ha ricoperto numerosi ruoli. “Sono molto emozionato ed allo stesso tempo molto orgoglioso - commenta lo stesso Piero Torielli – d’aver contribuito alla “vita” di questa società. Voglio ringraziare i miei storici “amici” con i quali ho condiviso tutti questi anni, Andrea Sambusida, Roberto Lurgio, Tonino Luppino ed attraverso loro ringrazio anche gli altri”.

La stagione agonistica del Team Schiavetti Pallamano Imperia che avrà inizio tra qualche settimana e sarà impegnata sia nei campionati italiani che in quelli francesi con le seguenti squadre:

U11 mista in Francia sotto la guida di Beatrice Tortonesi e Alessandro Cucè. Dirigente Patrizia Zanello.

U15 maschile allenata da Gianmarco Terranova. Dirigente Marco Garelli. Campionato in Italia ed in Francia.

U19 maschile allenata Klaudio Radovcic vice allenatore Emmanuele Pappalardo dirigente Roberto Lurgio Campionato in Italia.

Senior maschile in Francia allenata da Klaudio Radovcic vice Emmanuele Pappalardo dirigenti Damiano Rossi e Tonino Luppino.

U15 femminile in Francia ed in Italia allenata da Martini Luca dirigente Saul Convalle.

Senior femminile in Francia allenata da Luca Martini dirigente Saul Covalle.