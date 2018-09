Sanremo. Nuovo grande appuntamento con il podismo a Sanremo dove, il prossimo 9 dicembre, si correrà nuovamente la maratona dopo la prima edizione dello scorso anno. La città del Festival tornerà quindi ad animarsi di tantissimi podisti che si misureranno sulla mitica distanza di 42,195 km lungo la splendida pista ciclopedonale del ponente ligure.

L’alto numero di iscrizioni già pervenute, sia dall’Italia sia dall’estero, testimonia il fascino di un percorso, affacciato sul mare e privo di dislivelli sensibili, favorevole ad un buon risultato cronometrico. Un tracciato che, oltre alle sue caratteristiche tecnico sportive, permette di correre a stretto contatto con la costa, attraversando i caratteristici borghi liguri.

A breve saranno ufficializzati i dettagli del percorso, che già lo scorso anno avevano permesso ai podisti di transitare, prima di immettersi nella pista ciclopedonale di Area 24, davanti ad alcuni degli angoli più noti di Sanremo, come il Casinò, via Matteotti ed il Teatro Ariston. La parte tecnica è curata dalla Pro San Pietro Sanremo.

Oltre alla maratona Fidal, sono in programma anche una gara di 10 km non competitiva e la Family Run, per offrire una giornata di festa e sport all’aria aperta per tutte le “gambe”! Le iscrizioni alle tre gare proseguono sul sito ufficiale: www.sanremomarathon.it. La Sanremo Marathon è presente anche su Facebook e su Twitter.