Bordighera. Si è svolto nel pomeriggio, in piazza Eroi della Libertà, lo “Sport Family Day”: una giornata, ideata dal Coni di Imperia in collaborazione con l’amministrazione comunale e le società sportive locali, dedicata a tutte le famiglie per avvicinare i più giovani allo sport.

Pallavolo, tennis, tennis tavolo, pallacanestro, sport legati al mare, calcetto, mini-moto e altro ancora: bambini e ragazzi hanno potuto sperimentare tutti gli sport guidati da tecnici e allenatori. Due stazioni in particolare, la “scuola di tifo” ed il “Gioco Coni”, predisposti dallo staff tecnico del Coni Imperia, hanno offerto esperienze innovative di gioco con finalità formativa.

A tutti i bambini che hanno completato il percorso, certificato dall’obliterazione dell’apposito passaporto sportivo distribuito a tutti al momento dell’iscrizione, è stato dato un simpatico gadget.

Tra le società sportive che presenti: Circolo Nautico Bordighera, Gentlemen Motoclub Bordighera, GS Tennis Tavolo Bordighera 1948, Bordighera Volley, Yoshin Ryu, Rari Nantes Bordighera, Associazione Cronometristi Riviera dei Fiori.

Presenti anche il sindaco Vittorio Ingenito, il vice sindaco Mauro Bozzarelli, l’assessore allo Sport Stefano Gnutti e il consigliere del “gruppo misto” Giovanni Ramoino.