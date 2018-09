8° biennale d’arte internazionale a Monaco, artista di Dolceacqua tra gli espositori

Dolceacqua. Si è svolta presso la Salle Théâtre dell’Hotel Métropole Monte-Carlo, cuore pulsante della struttura Belle Époque l’ 8° biennale d’arte internazionale. Un appuntamento in cui l’arte viene esposta in tutte le sue declinazioni. Un evento in cui si possono ammirare le opere di 78 artisti provenienti da ogni parte del mondo, che descrivono l’arte attraverso nuovi linguaggi, forme e colori. Oreste Polidori, artista di Dolceacqua, è stato selezionato tra i 78 artisti scelti tra migliaia di adesioni.

La Biennale è stata organizzata dalla Galleria d’Arte Malinpensa by la Telaccia di Torino, con professionalità ed impegno e con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco. Le opere esposte spaziano dalla pittura alla scultura, dalla grafica alla ceramica, per poi passare all’incisione, ai bassorilievi, ai mosaici, alla fotografia e culminare con dei lavori realizzati al computer di forte rigore creativo ed alta qualità interpretativa.

Monia Malimpensa, organizzatrice dell’evento e curatrice della Galleria ha spiegato che sono state migliaia le adesioni che sono giunte alla Galleria Malinpensa, ma solo pochi artisti sono stati selezionati per esporre le loro opere in questa manifestazione d’elevato livello culturale.

La galleria d’arte Malimpensa by la Telaccia, affiancata da una giuria composta da critici d’arte, giornalisti, collezionisti, editori e galleristi ha avuto l’onere e il piacere di selezionare con scrupolosità e professionalità questi 78 artisti. Le opere selezionate avevano come soggetto sia quello libero che fisso.

Il tema fisso “ Il mare e la sua metamorfosi ”, prevedeva che l’artista descrivesse il rapporto fra l’uomo e il mare con le sue varie problematiche ma anche con la sua immensa bellezza. In questa sezione, durante il vernissage, sono stati premiati i 10 artisti che più hanno saputo interpretare l’argomento. Il trofeo assegnato è stato appositamente realizzato per la Biennale dal Maestro Ugo Nespolo.