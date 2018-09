Imperia. Il Consiglio provinciale approva all’unanimità la delibera “Salva Università”.

Su proposta del presidente Fabio Natta il parlamentino concede il via libera alla pratica che consente alla Provincia di mantenere una quota nella Spu, la società di gestione del Campus di via Nizza.

di 7 Galleria fotografica Consiglio provinciale a Imperia









Sulla operazione “salvataggio” pesano, però, i ritardi da parte della Regione che si è impegnata ad acquistare parte del Campus per un valore che sfiora i 3 milioni di euro.

“Abbiamo valutato l’importanza per questo territorio -dice il presidente Natta del mantenimento in vita dei corsi sia dal punto di vista culturale che sociale ed economico. Non ho dubbi che la Regione provveda a breve nel perfezionare l’acquisto. Ricordo che nel 2016 riuscimmo a non chiudere grazie a fondi sbloccati proprio dalla giunta Toti”.

Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri attraverso un emendamento chiede che l’organo amministrativo della Spu “produca unitamente alla proposta per l’individuazione della forma giuridica da adottare per il proseguimento delle attività del Polo il business plan della soluzione prospettata, modalità di gestione e tempi occorrenti”.

Il primo cittadino di Diano Marina Giacomo Chiappori, invece, rilancia l’idea dell’introduzione di un corso legato al mare.