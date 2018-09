Imperia. Complessivamente è di 16 milioni di euro la misura degli interventi per l’edilizia scolastica che interessano il territorio provinciale: Dolcedo, Taggia, Camporosso, Ventimiglia e la Provincia di Imperia sono i comuni meglio piazzati in graduatoria, ma anche San Lorenzo al Mare e Vallecrosia hanno buone possibilità di accedere ai fondi statali.

“I primi 10 comuni otterranno i finanziamenti -dice Marco Scajola – ma si cercherà di non escludere nessuno. Particolare attenzione è stata data alle misure per la prevenzione antisimica per cui la Regione ha chiesto e ottenuto dalla Stato maggiori contributi”.



La Provincia utilizzerà i fondi per la ristrutturazione dell’Istituto d’Arte nel capoluogo e per la riqualificazione delle ex caserme Revelli a Taggia”.

Lo Stato ha investito in questo delicato settore 1 miliardo e 700 milioni, di cui 30 milioni sono stati assegnati alla Liguria. I comuni sotto ai 500 abitanti sono stati esentati dalla Regione dal dovere di cofinanziamento.