La maggioranza a Lanteri: “Scelga lui da che parte stare”

Imperia. “Leggiamo con stupore e incredulità che il consigliere Luca Lanteri ci chiede da che parte stiamo. Con tranquillità si dovrebbe preoccupare lui di fare il consigliere di minoranza come decretato dai suoi concittadini piuttosto che cercare nuove alleanze o stuzzicare la maggioranza”.

Daniele Ciccione (Obiettivo Imperia), Vincenzo Garibbo (Area Aperta) e Claudio Ghigione (Insieme per Imperia) rispondono a Luca Lanteri che chiede alla maggioranza di prendere posizione in vista delle Regionali del 2020, di decidere se stare col centrodestra o di appoggiare il Pd.

“In ogni caso -prosegue la nota stampa – stia pure ‘sereno’ che le liste civiche che appoggiano il sindaco di Imperia faranno la scelta più coerente e utile per la città e non di opportunità o di poltrona. Piuttosto chiediamo a lui se starà con il Pd, come alle ultime elezioni Regionali, o con il centrodestra”.

“Forse -concludono Ciccione, Garibbo e Ghiglione – chi non ha ancora deciso su che carro salire è proprio lui: andando alle urne tra due anni, Lanteri, forse, deve ancora capire chi, ha più possibilità di vincere”.