Imperia. Lo scrittore imperiese olandese d’adozione Marino Magliani introdotto da Gabriele Borgna ha presentato ieri sera nella splendida cornice di piazza Pagliari nella città alta la sua ultima fatica appena uscita in libreria per “ChiareLettere” dal titolo “Prima che te lo dicano altri”.

Il protagonista del romanzo è Leo Vialetti un bambino della Val Prino nell’Italia del boom. In un’estate l’unico adulto che sembra volersi prendere cura di lui è uno straniero, un argentino, Raul Porti, che gli dà ripetizioni e gli insegna ad amare e rendere fertile la terra, prima di sparire improvvisamente. Leo diventato grande partirà alla cieca per l’Argentina, per capire dove e come sia finito l’uomo più importante della sua vita, proprio nei giorni più terribili del Novecento sudamericano, quelli dei desaparecidos.

I prossimi appuntamenti

Martedì 11 settembre è la volta di Maria Monica Cardone con “Imperia, un sogno”, episodi di vita vissuta, vicende e personaggi degli 11 centri che hanno dato vista alla città nel 1923. Martedì 18 settembre un libro che è anche un tema di attualità “La ciclabile dei fiori” di Davide Andracco ed Emmanuele Boetti con le illustrazioni di Carola Zerbone. Chiusura martedì 25 settembre con “Imperia sconosciuta” di Giorgio Bracco e Maurizio Vezzaro.