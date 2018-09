Atletico Argentina-Area Calcio Andora, Stecca: “Buon primo tempo”

Taggia. Esordio assoluto per l’Atletico Argentina a doppio volto: primo tempo in completo dominio di campo e partita, ripresa in affanno. A calare il tris prima dell’intervallo ci ha pensato Franzoni con un pallonetto chirurgico a scavalcare il portiere avversario.

“Buon primo tempo. Nella ripresa non abbiamo iniziato come dovevamo e questo è il risultato. Teniamo i tre punti e il primo tempo, per il resto c’e tempo per lavorare” – dichiara il mister Massimo Stecca.