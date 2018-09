Nella splendida cornice della riviera romagnola ed in particolare della bella Rimini, si è svolta la fase Nazionale del 5° Trofeo Coni, uno dei principali progetti nazionali multisportivi per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni soprannominato anche l’”Olimpiade degli under 14”.

Un progetto ispirato ai valori del fair play e del rispetto delle regole che nasce con l’obiettivo di valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva proponendo nuove formule di gioco che prevedono la presenza di rappresentative miste. La manifestazione ha raccolto da tutte le regioni d’Italia per 37 sport e 10 discipline sportive associate più di 3400 atleti e 600 accompagnatori.

Nella compagine in arrivo dalla Liguria per il tennis tavolo era presente l’atleta dell’ASD TT Arma di Taggia Arrighini Mattia (che si era aggiudicato il primo posto nella competizione regionale di giugno per poter rappresentare la propria Regione alla Finale Nazionale). Sotto la guida del coordinatore regionale Gabriele Ascione, con i compagni di squadra Gabriele Donato, Aurora Soriga e Mirisola Johanna, i pongisti liguri hanno affrontato nei loro gironi, in due giornate tirate di gare (un singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio misto), i forti giocatori di Basilicata, Friuli, Abruzzo, Veneto, Campania e Sicilia. Nella classifica Nazionale finale del tennis tavolo così i quattro ragazzi (anzi cinque col tecnico) hanno portato la rappresentativa alla conquista di un ottimo 6°posto.

A titolo di cronaca il torneo di tennis tavolo ha visto vittoriosa la regione Puglia davanti a Sicilia e Lombardia mentre il trofeo Coni comprensivo di tutte le discipline presenti ha visto la vittoria del Piemonte. Una bellissima esperienza di crescita sportiva e di vita che sarà sicuramente per tutti di

incoraggiamento per questo nuovo agonistico appena iniziato.