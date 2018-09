1° Memorial Giuseppe Petrolo, i ringraziamenti dell’Ospedaletti Emergenza

Ospedaletti. “A nome del Consiglio Direttivo, di tutti i volontari e dei dipendenti della nostra Pubblica Assistenza vogliamo ringraziare pubblicamente l’ X Rally Team, Agostino & Dino e Pico Service che ci hanno tenuto compagnia tutto il giorno, il Comune di Ospedaletti, la Protezione Civile di Ospedaletti, tutti i commissari e volontari che hanno collaborato all’allestimento e allo svolgimento della manifestazione, tutti gli sponsor che hanno reso possibile la stessa e che hanno dato un contributo essenziale.

Un grazie infinito a Sandro Sottile, Luca Starace, Dirk Schram, Marco Lanteri, Marco Corona, Davide Siri, Dino e Mario Pereno, Diego Libertini, Massimo Oliva, Danilo Ameglio che con la loro abilità e disponibilità sono stati i migliori interpreti di questa giornata.

Un abbraccio al pubblico e a tutti i grandi e i piccini che hanno provato il loro minuto su una macchina da gara e che speriamo si siano divertiti così come ci siamo divertiti noi a bordo pista. Un grazie di tutto cuore va a Silvia e a tutti i famigliari di Giuseppe che ci hanno donato l’onore di commemorare un grande appassionato e una grande persona.

Non sapremmo invece come ringraziare abbastanza tutti coloro (veramente tantissimi) che con la loro donazione hanno reso incredibile la cifra raggiunta; il nodo in gola che ci ha preso quando Kevin ci ha mostrato il totale delle donazioni non si è ancora sciolto e resterà per sempre nella nostra memoria.

Le scuse per quelli che ci siamo dimenticati si uniscono a un forte abbraccio a tutti, ma veramente tutti coloro che hanno partecipato e reso grande questa giornata di festa. In ultimo un abbraccio grande al Grande Kevin Hegyes che ci ha seguito in questa idea e che è stato il deus ex machina di una grande giornata. Al prossimo anno!” – afferma l’Ospedaletti Emergenza rispetto al 1° Memorial Giuseppe Petrolo.