Villa Regina a Bordighera, Trucchi: “Occorre passare dagli annunci ai progetti firmati e depositati”

Bordighera. “Già più volte è apparsa sugli organi di informazione la notizia che il muro pericolante adiacente alla Villa della Regina di Bordighera possa essere messo in sicurezza con spese molto minori e tempi molto più rapidi di quelli previsti dalla precedente amministrazione.

Poiché il rischio connesso ad un possibile cedimento del muro era stato una delle varie cause che hanno portato alla non agibilità della Villa e considerato che la Villa stessa è un bene importantissimo per la città di Bordighera sia dal punto di vista culturale che turistico, ritengo che il Sindaco Ingenito debba definire con assoluta precisione i contorni della questione e in particolare debba portare a conoscenza di tutti se esista un progetto in Comune che permetta in tempi brevi e con i criteri di sicurezza necessari di eseguire i lavori come per ora solo genericamente ipotizzato.

Insomma occorrerebbe passare dagli annunci ai progetti firmati e depositati. In questo senso ho preparato una interrogazione con richiesta di risposta scritta. Sempre per rimanere nell’ambito delle proposte legate alla valorizzazione turistica della Città ho avanzato una seconda interrogazione al Sindaco Ingenito chiedendo se non ritenga più opportuno invece di assumere, come pare essere intenzionato a fare, un addetto alla comunicazione per il Comune assumere piuttosto un operatore esperto di turismo per valorizzare in Italia e all’estero l’offerta che Bordighera può proporre” - afferma Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera.