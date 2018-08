Ventimiglia, una nuova barella alla Croce Verde in ricordo di Luca Maiolino

Ventimiglia. “Recentemente la famiglia Maiolino è stata colpita da un grave lutto, la precoce dipartita del compianto Luca, noto imprenditore ventimigliese nel campo della ristorazione.

Su desiderio espresso della famiglia sono stati raccolti, durante le esequie, fondi per opere di bene e, come avrebbe voluto Luca, tali donazioni sono state devolute alla Croce Verde Intemelia: il direttivo della pubblica assistenza ventimigliese ha deciso di acquistare una particolare barella, una Barella Scoop, barella a cucchiaio per immobilizzare pazienti traumatizzati al rachide o agli arti onde prevenire danni secondari da traumi durante il trasporto del paziente.

L’inaugurazione del nuovo presidio sanitario avrà luogo sabato 25 agosto alle 16.30 nella sede delle Croce Verde Intemelia in Piazza XX Settembre, presente la famiglia Maiolino. La popolazione è cordialmente invitata anche a partecipare a un piccolo incontro conviviale che seguirà all’inaugurazione”.