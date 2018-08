Ventimiglia. Mobilitazione di soccorsi nel primo pomeriggio per un 41enne francese caduto a Nervia nel nuovo tratto della ciclovia Pelagos. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, l’uomo stava camminando nei pressi della passerella che sovrasta il torrente Nervia quando, forse per recuperare un oggetto che gli era caduto, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un muro alto circa cinque metri. L’uomo si è aggrappato, poi è scivolato ed è finito in un canneto, rompendosi una gamba.

E’ stato il ferito a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunti un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia, i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e il personale sanitario del 118. Le operazioni di recupero del 41enne non sono state semplici: l’uomo, che parlava solo francese, non riusciva a spiegare ai soccorritori dove si trovasse esattamente.

Pompieri e volontari della Croce Azzurra si sono inoltrati tra roveti e canne per trovarlo.

Una volta recuperato, il turista è stato accompagnato in codice giallo di media gravità all’ospedale.