Ventimiglia, Tina Mustica lascia tutti i suoi averi alla Croce Verde Intemelia

Ventimiglia. “E’ scomparsa improvvisamente, all’età di 83 anni ci ha lasciato il dolce, generoso e amabile sorriso della indimenticabile Concetta, Tina, Mustica vedova Noaro“, con queste parole la Croce Verde Intemelia commenta la scomparsa della signora ventimigliese.

“Tina, come tutti la chiamavano, era una persona, oltreché gentile, molto generosa, dedicava molto del suo tempo al volontariato partecipando attivamente alla vita sociale di Ventimiglia. Il suo animo generoso e nobile si è disvelato ancor più dopo la sua scomparsa, Tina, infatti, ha voluto devolvere tutti i suoi averi terreni alla Croce Verde Intemelia: per la Pubblica Assistenza Intemelia è stata una grande sorpresa e una profonda commozione scoprire che Tina ha devoluto oltre 70.000 euro a fin di bene, per gli altri, per aiutare il suo prossimo bisognoso di cure.

Il denaro che la Croce Verde Intemelia ha ricevuto sarà interamente impiegato per acquistare un automezzo dotato di una barella specifica per il trasporto di pazienti con pronunciati problemi di obesità.

Il presidente della Croce Verde Intemelia, Davide Pallanca, il direttivo, i volontari, tutti i soci e i dipendenti della Croce Verde desiderano ricordare il grande cuore generoso, la simpatia e l’amicizia che ha sempre legato Tina Mustica alla Croce Verde e porgere, unito a un profondo senso di condoglianza, un sentito grazie alla loro grande Benefattrice“.