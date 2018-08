Ventimiglia, sudamericani ubriachi si pestano sul lungomare: rissa interrotta da polizia e carabinieri

Ventimiglia. Una violenta rissa tra due coppie di sudamericani è scoppiata nella notte tra sabato e domenica sul lungomare di Ventimiglia, nei pressi di un kebabbaro.

Protagonisti del violento pestaggio, sono stati in particolare due uomini, entrambi ecuadoriani, che con le rispettive compagne stavano bevendo alcolici in un locale di fronte alle spiagge. Ad un certo punto, una delle donne presenti avrebbe chiesto di offrire qualcosa da bere all’uomo che accompagnava l’altra donna. Non si sa bene il motivo, ma questo avrebbe spinto i due “rivali”, entrambi ubriachi, a prendersi a pugni e calci.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie del locale commissariato con i carabinieri. Presente anche il personale sanitario del 118 con due ambulanze che hanno accompagnato i feriti al pronto soccorso di Sanremo e al punto di primo intervento di Bordighera. Uno dei due contendenti ha riportato la frattura del setto nasale.