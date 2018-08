Ventimiglia, spacca il bacino alla moglie con mosse di karate. Arrestato lavapiatti

Ventimiglia. Ha preso la moglie a calci, colpendola con mosse di karate fino a romperle il bacino: M.U., laviapiatti 43enne, originario del Bangladesh ma abitante nel centro cittadino di Ventimiglia, è stato arrestato ieri dalla polizia di Stato per lesioni gravissime.

Vittima la moglie, 30enne, ricoverata in ospedale per le gravi ferite riportate. La violenza sarebbe avvenuta davanti ai figli piccoli della coppia.