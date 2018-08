Ventimiglia, si alza il sipario sul 1° Torneo Doppio Giallo “Memorial Maurizio Pillon”

Ventimiglia. Prende il via lunedì prossimo 27 agosto sui campi del Tennis Club Ventimiglia il Torneo di doppio giallo dedicato a Maurizio Pillon (1944-2011), indimenticabile dirigente e socio fondatore del Circolo che è immortalato al centro nella foto di Scasso con i componenti del Consiglio Direttivo nel giorno della inaugurazione

(20-3-1983) della Club-House di zona Peglia.

Vale la pena ricordare che Maurizio, rappresentante di commercio ed esperto in titolo di investimento, contribuì

tra l’altro, alla nascita, nell’estate ’64 del complesso musicale “The Kites” (Gli aquiloni) , con i primi successi al Kursaal di Bordighera e l’incisione di un disco RCA a 45 giri.

Buon giocatore di doppio, ideò e realizzò, la sistemazione del tabellone segnapunti sul campo di via Chiappori e poi una nuova impostazione per le prenotazioni al Circolo di zona peglia. Per adesioni al torneo tel.(0184)355224.