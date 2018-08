Ventimiglia. Tanti appassionati, ma anche semplici viaggiatori stupiti della sua presenza a Ventimiglia, hanno accolto con gioia l’arrivo del leggendario Venice-Simplon Orient Express nella stazione ferroviaria della città di confine.

Attivo dal 1883, il convoglio di lusso, che ha ispirato uno dei gialli più famosi della grande scrittrice inglese Agatha Christie, ha ripercorso una delle tratte storiche: quella compresa tra Parigi, Vienna e l’allora Costantinopoli, l’odierna Istanbul. E per farlo è transitato, in maniera inusuale, in Liguria e Costa Azzurra.

Eleganti, sfarzose, lussuose: le carrozze del mitico treno nascondono all’interno dei veri e propri tesori, con le cabine realizzate con legni intarsiati e broccati che nulla hanno da invidiare ai salottini vittoriani e allo stile inconfondibile dell’Art déco.

Treno passeggeri a lunga distanza, messo in servizio dalla Compagnie Internationale des Wagons-Lits che collegava Parigi Gare de l’Est a Costantinopoli, l’Orient Express ha iniziato a viaggiare nel 1883. Il servizio si interruppe per le due guerre mondiali fra il 1914 e il 1921 e fra il 1939 e il 1945, per cessare definitivamente nel 1977 a causa della concorrenza dei trasporti aerei. L’Orient Express rimase un servizio quotidiano Parigi-Vienna fino alla riduzione del tragitto nel 2007 e alla definitiva cancellazione il 14 dicembre 2009. Finché non il leggendario convoglio non è tornato a viaggiare grazie al gruppo Belmond che gli ha ridato nuova vita.

Il convoglio si compone di 17 carrozze, di cui tre ristorante, una bar, 9 cabine e 2 letto. I VSOE viaggia da Venezia a Parigi da maggio a novembre e dura due giorni e una notte. Altre destinazioni sono: Londra, Bruxelles, Praga, Budapest, Bucarest e Istanbul.