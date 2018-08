Ventimiglia, salda in campagna e si ustiona: grave 66enne

Ventimiglia. Un uomo di 66 anni, S. A., si è ustionato mentre saldava in una campagna in frazione Peglia. A soccorrerlo l’uomo, che ha riportato gravi ustioni in tutto il corpo, è stato un equipaggio della Croce Verde Intemelia, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Bordighera.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito a Genova in elisoccorso.