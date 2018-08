Ventimiglia. Incidente questa mattina a Largo Torino, dove un 30enne di Ventimiglia, dopo aver perso il controllo dell’auto, una Volkswagen Golf su cui viaggiava insieme ad una donna, ha invaso il marciapiede, sul quale non stava transitando nessuno, ed ha finito la sua corsa contro il negozio di arredamento “Profili”, infrangendone la porta di ingresso.

Agenti della polizia locale dirigono il traffico



Entrambi i passeggeri sono stati trasportati all’ospedale di Sanremo in codice giallo di media gravità dalle ambulanze di Croce Rossa e Croce Verde.

Sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno rilevato il sinistro e regolato la viabilità. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente. Il 30enne alla guida verrà sottoposto, su richiesta degli agenti, a test per rilevare alcool e droga nel sangue.

I danni al negozio