Ventimiglia, migrante dà in escandescenza in centro: fermata da agenti della polizia locale

Ventimiglia. Una donna straniera, probabilmente migrante, è stata fermata dagli agenti della polizia locale di Ventimiglia, intervenuti insieme agli agenti del commissariato di Polizia di Stato della città di confine, che sono stati chiamati da alcuni passanti.

Nell’affollata giornata di mercato, infatti, non è passata inosservata la scena di una donna che, senza apparente motivo, si stava scagliando contro un uomo impegnato a suonare la fisarmonica all’angolo tra via Cavour e via della Repubblica.

All’arrivo degli agenti, la donna ha continuato a dare in escandescenza. Visto che non aveva documenti, la straniera è stata accompagnata presso gli uffici del locale commissariato per essere identificata.

Non si esclude che la migrante possa essere sottoposta ad un trattamento sanitario obbligatorio.