Ventimiglia, migrante 24enne rischia di annegare alla foce del Roja: salvato

Ventimiglia. Un migrante egiziano di 24 anni ha rischiato di annegare mentre nuotava nello specchio acqueo antistante la foce del fiume Roja ed è stato salvato da un altro migrante, che si è tuffato per recuperarlo e lo ha portato a riva.

A causa della corrente e dei mulinelli che si formano in quello specchio acqueo, dove lo scorso anno aveva perso la vita, annegato, un altro migrante, il giovane non riusciva più a nuotare e ha iniziato a bere l’acqua del mare, rischiando di affogare.

Una volta riportato a riva dall’altro straniero, il migrante è stato soccorso dai volontari della Croce Verde Intemelia e accompagnato in ospedale in codice giallo di media gravità.