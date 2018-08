Ventimiglia, Mauro Pinzone chiude la rassegna di spettacoli “Palco Aperto” all’Ecovillaggio Torri Superiore

Ventimiglia. Si chiude sulle note del cantautore ingauno Mauro Pinzone la rassegna di spettacoli “Palco Aperto”, organizzata all’Ecovillaggio Torri Superiore con il sostegno del Comune di Ventimiglia.

Il concerto è in cartellone sabato 25 agosto alle 21,30. Programmato in precedenza per sabato 18 agosto, l’appuntamento era stato cancellato e rinviato di una settimana in segno di lutto per i tragici eventi di Genova.

Dopo altri tre appuntamenti musicali e due teatrali, la serie di incontri culturali estivi volge al termine e a completarla è una serata in cui il pubblico potrà ascoltare brani originali del repertorio dell’artista di Albenga, accompagnato dalla sua chitarra. Pinzone si esibisce per la prima volta sul palco dell’Ecovillaggio ed offre una musica variegata che spazia dalle atmosfere jazz al jazz-rock partenopeo sulla scia della scuola di Pino Daniele, fino a sfiorare le tonalità new-age. Le sue canzoni assomigliano a fotografie di vita, di emozioni, di stati d’animo. La serata è ad ingresso libero.